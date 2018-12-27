Бойцов танкового батальона "Аврора" проводили на Витебском вокзале

Бойцам передали именные сумки со снаряжением.

В среду, 5 окятбря, на Витебском вокзале проводили бойцов именного танкового батальона "Аврора". Об этом рассказал глава ЗакСа Александр Бельский в соцсети "Вконтакте".

Танковый батальон сформировали из петербуржцев, которые имеют "необходмый опыт и воинские специальности". Он отправился к "месту назначения, где пройдет этап боевого слаживания".

Бойцам передали именные сумки со снаряжением. Как написали в пресс-службе Смольного, для них подготовили необходимые в полевых условиях вещи: от спальных мешков и обуви до предметов личной гигиены. Также батальону переданы дополнительное снаряжение и медикаменты

Ранее 15 неправомерно мобилизованных граждан из Петербурга вернулись домой. По некоторым обращениям ответа стоит ждать в ближайшие дни.

Фото: Вконтакте / Александр Бельский