В Киришах преступники похитили бизнес-леди и заставили ее отдать им 280 тысяч рублей

На набережной Обводного канала руководительницу сургутского филиала крупной компании похитили и обокрали на 280 тысяч рублей.

В Киришах главного директора регистрирующей компании обокрали. Похитители заставили женщину ездить по городу и снимать деньги со собственных счетов.

Около половины десятого вечера первого марта пострадавшая собиралась сесть в автомобиль. Ее машина была припаркована на набережной Обводного канала около “Варшавского экспресса”. Неожиданно к ней подошли двое преступников с ножом. Угрозами они заставили жертву сесть в иномарку и подчиниться их требованиям. Владелицу авто посадили на заднее сиденье. Один из злоумышленников возил “пассажирку” по городу, несколько раз останавливаясь у банкоматов. Там второй мужчина следил за тем, чтобы бизнес-леди снимала деньги с карточек. Наличные переходили в руки разбойников. В общей сложности мошенники обогатились на 280 тысяч рублей.

После четырех остановок на Московском проспекте, Обводном канале, бульваре Новаторов, преступники вернули предпринимательницу к началу маршрута - “Варшавскому экспрессу”. Затем они скрылись в неизвестном направлении. Полиция разыскивает мужчин. Оперативники изъяли записи с камер видеонаблюдения.

