В Петербурге Израйлита перевели под домашний арест

Бизнесмена обвиняют в хищениях и легализации денежных средств.

Смольнинский районный суд Петербурга смягчил меру пресечения Валерию Израйлиту. Его перевили из СИЗО под домашний арест. Об этом пишет ТАСС.

Экс-директор компании "Усть-Луга" находится под стражей с декабря 2016 года. Его обвиняют по статье о хищении и легализации денежных средств, выделенных на развитие порта Усть-Луга в Ленобласти. По версии следствия, бизнесмен перевел за границу полученные от заказчика деньги, а после купил на них предметы роскоши. При этом покупки были сделаны до того, как была произведена "легализация похищенного".

Отметим, что продолжительное время суд отказывал защите в изменении меры пресечения в отношении Израйлита. Арест был продлен до 6 марта. Теперь он пробудет под домашнем арестом сроком до 2 мая 2020 года.

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Фото: Piter.TV