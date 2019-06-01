Бывший футболист "Аресенала" разбился в автокатастрофе

Игрок являлся победителем чемпионата Испании, золотым медалистом АПЛ и пятикратным победителем Лиги Европы.

В субботу, 1 июня, полузащитник и игрок сборной Испании Хосе Антонио Рейес погиб в автокатастрофе. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба "Севилья", чьи воспитанником он является.

Как стало известно, 35-летний игрок разбился на авто в испанском городе Утрера. Детали произошедшего пока неизвестны.

Хосе Антонио Рейес начинал свою профессиональную карьеру в "Севилье". Позднее игрок выступал в составе английского "Арсенала" и испанского гранда "Реал Мадрид". В составе сборной Испании игрок сыграл более 20 игр.

Хосе Антонио Рейес является победителем чемпионата Испании, золотым медалистом АПЛ и пятикратным победителем Лиги Европы. Последним его клубом был испанский "Эстремадура".

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