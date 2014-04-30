Библиотека Маяковского встретит посетителей мультимедийным шоу после реконструкции

Библиотека вернется к своему обычному режиму работы с 7 октября.

Уже совсем скоро библиотека Маяковского вернется к обычному режиму работы после реставрации. Гостей и посетителей библиотека планирует встретить дорогим красочным мультимедийным шоу, на которое выделят деньги из бюджета города. Об этом сообщили "Невские новости".

Информация о конкурсе была опубликована еще 9 августа, а заявки принимают до 3 сентября. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 7,99 млн рублей. От подрядчика будут требовать "услуги по организации и проведению мероприятия в рамках проведения фестиваля торжественных мероприятий, посвященных открытию основного здания Центральной городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского", а в качестве заказчика выступило руководство книгохранилища.

Мероприятие планируют провести 7 и 8 октября. Шоу будет проецироваться на центральное здание библиотеки в доме № 44, литера А, на набережной реки Фонтанки с семи часов вечера до половины десятого часа вечера.

Исходя из данных контракта, 1,6 млн рублей пойдет на систему видеооборудования, 360 тыс. – на металлоконструкции и мебель, 370 тыс. – на декорационное оформление, почти 290 тыс. – на звуковое оборудование, чуть более 600 тыс. – на световое. Еще 500 тыс. потратят на энергообеспечение. Самым дорогим пунктом оказалось "создание оригинального контента и программирование шоу". На него выделят более 4,2 млн рублей.

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