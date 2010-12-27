Безопасных пешеходных зон в городе станет больше

В Петербурге созданы две новые пешеходные зоны - на Большой Морской и Первой Советской улицах. Об этом 13 августа сообщили изданию "Город +" директор ГУП "Ленсвет" Сергей Мителев и заместитель председателя комитета по градостроительству и архитектуре Лариса Канунникова.

Скоро пешеходная зона также появится на Новосмоленской набережной и во дворах в центре. В рамках направления "ЖКХ и городская среда" разработан индивидуальный план благоустройства каждого объекта. Программа включает благоустройство дворов и общественных пространств. Специалисты улучшают освещение, сажают растения, ремонтируют фасады и устанавливают скамейки и урны. Все проектируется с учетом сохранения исторической идентичности.

Раньше у нас мог появиться, например, объект без освещения. Просто потому что, по непонятным мне причинам, забыли, что-то не продумали и не решили между собой. С новой программой такие казусы исключены.

Все работы контролируются комитетом по градостроительству и архитектуре. Программа проводится с их участием горожан. КГА, Университет ИТМО и администрация Петербурга ведут в интернете многоуровневые опросы граждан.

Программа "ЖКХ и городская среда" рассчитана на срок до 2022 года.

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