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Бетономешалка улетела в кювет около "Лахта центра"
Сегодня, 19:39
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TretyakovaS
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Бетономешалка улетела в кювет около "Лахта центра"

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В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" очевидцы сообщили о том, что бетономешательная машина оказалась в кювете около "Лахта центра".

Как сообщают очевидцы группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", в Петербурге около "Лахта центра" бетономешательная машина оказалась в кювете.

Машина улетела в кювет по дороге в пригород.

Информации о пострадавших нет. На месте работают сотрудники дорожной полиции. Машину из кювета доставали при помощи крана.

Теги: дтп спб , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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