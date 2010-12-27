Как сообщают очевидцы группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", в Петербурге около "Лахта центра" бетономешательная машина оказалась в кювете.
Машина улетела в кювет по дороге в пригород.
Информации о пострадавших нет. На месте работают сотрудники дорожной полиции. Машину из кювета доставали при помощи крана.
Сегодня, 19:39
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Бетономешалка улетела в кювет около "Лахта центра"
В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" очевидцы сообщили о том, что бетономешательная машина оказалась в кювете около "Лахта центра".
Как сообщают очевидцы группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", в Петербурге около "Лахта центра" бетономешательная машина оказалась в кювете.