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Бетономешалка сбила ребенка в Петербурге
Вчера, 23:58
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Sheker
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Бетономешалка сбила ребенка в Петербурге

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На севере Петербурга «КамАЗ» сбил мальчика на «зебре»

28 августа в Выборгском районе Северной столицы "КамАЗ" на пешеходном переходе сбил 12-летнего мальчика. ДТП произошло на перекрестке Суздальского проспекта и улицы Композиторов. Ребенка доставили в больницу с тяжелыми травмами. Его жизни ничто не угрожает. 

По словам очевидцев, мальчик переходил дорогу на зелёный сигнал светофора, но водитель пытался проскочить на красный. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ДТП. 

 

 

 

 

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Категории: Лента новостей Новости России Новости СПб

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