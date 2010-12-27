Бетономешалка сбила ребенка в Петербурге

На севере Петербурга «КамАЗ» сбил мальчика на «зебре»

28 августа в Выборгском районе Северной столицы "КамАЗ" на пешеходном переходе сбил 12-летнего мальчика. ДТП произошло на перекрестке Суздальского проспекта и улицы Композиторов. Ребенка доставили в больницу с тяжелыми травмами. Его жизни ничто не угрожает.

По словам очевидцев, мальчик переходил дорогу на зелёный сигнал светофора, но водитель пытался проскочить на красный. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ДТП.

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