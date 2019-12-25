Беспилотные трамваи могут выйти на маршруты Петербурга к 2030 году

В Петербурге готовят запуск полностью автономных трамваев без водителя.

Полностью беспилотные трамваи могут начать перевозить пассажиров в Санкт-Петербурге к 2030 году, сообщил генеральный директор компании "ПК Транспортные системы" Андрей Юхненко. Об этом пишет "Деловой Петербург".

По словам Андрея Юхненко, в России уже существует наземный общественный транспорт, не требующий постоянного управления водителем. Такие трамваи способны самостоятельно выбирать скорость движения, контролировать параметры климата в салоне и кабине, а также реагировать на изменения дорожной обстановки. Работы над беспилотными трамвайными технологиями в Санкт-Петербурге начались в 2018 году, когда стартовали первые испытания автономных систем. В 2022 году поставляемые в город трамваи стали оснащать системой активной безопасности и помощи водителю, которая позволяет предотвращать аварийные ситуации и снижать риски при движении.

В 2025 году специалисты модернизировали электронную начинку трамваев. В транспорт были внедрены микропроцессоры большей емкости, а также изменены алгоритмы управления, что позволило расширить возможности автоматического контроля и обработки данных. Генеральный директор "ПК Транспортные системы" отметил, что для полноценного запуска беспилотных трамваев недостаточно создать сам подвижной состав и программные алгоритмы. По его словам, требуется сформировать внешнюю инфраструктуру, наладить взаимодействие между элементами системы, провести комплексное тестирование программного обеспечения и обеспечить защиту от кибератак.

В Приморском районе Снакт-Петербурга построят автобусный парк на 400 машин.

Фото: Piter.tv