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Бернс победил Вудли в главном поединке UFC Fight Night 176

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Судьи единогласно отдали победу бразильцу.

На прошедшем в Неваде турнире смешанных единоборств UFC бразильский боец Гилберт Бёрнс одолел экс-чемпиона в полусреднем весе американца Тайрона Вудли. 

Поединок прошел без зрителей в Лас-Вегасе. Бой продлился все пять раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Бёрнсу со счетом: 50:45, 50:44, 50:44.

Теперь в профессиональной карьере бразильца числятся 18 побед и 3 поражения, а в активе его соперниками 19 побед и 5 поражений.

Видео: YouTube / UFC - Ultimate Fighting Championship

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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