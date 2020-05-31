Бернс победил Вудли в главном поединке UFC Fight Night 176

Судьи единогласно отдали победу бразильцу.

На прошедшем в Неваде турнире смешанных единоборств UFC бразильский боец Гилберт Бёрнс одолел экс-чемпиона в полусреднем весе американца Тайрона Вудли.

Поединок прошел без зрителей в Лас-Вегасе. Бой продлился все пять раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Бёрнсу со счетом: 50:45, 50:44, 50:44.

Теперь в профессиональной карьере бразильца числятся 18 побед и 3 поражения, а в активе его соперниками 19 побед и 5 поражений.

Видео: YouTube / UFC - Ultimate Fighting Championship