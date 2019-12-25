Бельский рассказал, что Александр Малькевич уже находится в зоне СВО

Законодательное собрание Петербурга 29 апреля досрочно прекратило полномочия депутата. Спикер парламента рассказал, что Малькевич прислал письмо с отказом от статуса из зоны специальной военной операции.

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский сообщил, что депутат Александр Малькевич уже находится в зоне проведения специальной военной операции. Именно оттуда он направил письмо с просьбой освободить его от депутатских обязанностей. На заседании 29 апреля парламентарии удовлетворили это заявление. Сам Малькевич на заседании не присутствовал.

Малькевич был избран в ЗакС в сентябре 2024 года от округа в Красносельском и Кировском районах. Он занял вакантное место депутата Алексея Далматова, который сложил полномочия по семейным обстоятельствам. До работы в парламенте Малькевич руководил средствами массовой информации в Петербурге, Ленинградской, Новгородской, Омской областях и Карачаево-Черкесской Республике.

Он также трижды был членом Общественной палаты Российской Федерации и входит в Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

Фото: Александр Глуз / "Петербургский дневник"