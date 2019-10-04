ВВС Бельгии засняли российский Су-34 в тепловом спектре

Снимок российских самолетов был сделан в четверг, 3 октября.

Военно-воздушные силы Бельгии смогли заснять российские самолеты в пространстве Балтики. Фотографии истребителей Cу-34 и Су-24 они разместили у себя в Twitter .

Снимок самолетов они сопроводили статистическими данными. Согласно ним за один месяц охраны воздушного пространства Балтики ВВС Бельгии поднимались в небо 109 раз и провели в нем 191 час. За это время F16 16 раз поднимались в воздух по тревоге и выполнили 8 перехватов.

Снимок российских самолетов был сделан в четверг, 3 октября. Причины слежки за авиацией РФ не сообщаются.

Фото: twitter.com/BeAirForce