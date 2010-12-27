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Вымогателей из Дагестана отправили в ИК строго режима. Стихи не помогли уйти от ответственности
Сегодня, 16:06
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Rybka123

Вымогателей из Дагестана отправили в ИК строго режима. Стихи не помогли уйти от ответственности

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Подсудимые силой вымогали деньги у женщины, а также похитили авто бизнесмена.

Пушкинский районный суд Петербурга отправил за решетку банду пятерых вымогателей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

На скамье подсудимых в день приговора оказались Магомедхабиб Ахмедгаджиев, Дмитрий Бояринов, Газимагомед Газимагомедов, Руслан Омаров и Магомед Хизриев, которые четыре года назад силой заставили женщину вернуть долг в 5 миллионов. Пострадавшая приняла преступников за сотрудников полиции. Женщину вывезли на квартиру, где избили и ста требовать вернуть задолженность.

Второй эпизод был с владельцем организации по перевозке граждан. Преступники украли у него автомобиль.

Перед вынесением приговора Омаров зачитал стихотворение:

Хочу домой, где ждет родня 
Трудна, длинна туда дорога 
Там ждут меня мои друзья 
Поверьте уж, их у меня там много 
Но не под силу всем друзьям 
Меня забрать до срока 
Так долго ждал этот день я сам 
От счастья, как от звезд, далеко 
И вот, приблизившись ко дню 
Когда судья вердикт выносит 
Из-за решетки я на вас смотрю 
Душа моя свободы просит

Судья поэзией не растрогался и отправил в исправительную колонию строго режима всех подсудимых. Бояринов проведет в ИК 14 лет, Газимагомедов – 12 лет, Хизриев – 10 лет, Омаров – 7,5 года, а Ахмедгаджиеву – 7 лет 4 месяца.

Фото: Piter.TV

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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