Вымогателей из Дагестана отправили в ИК строго режима. Стихи не помогли уйти от ответственности

Пушкинский районный суд Петербурга отправил за решетку банду пятерых вымогателей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.
На скамье подсудимых в день приговора оказались Магомедхабиб Ахмедгаджиев, Дмитрий Бояринов, Газимагомед Газимагомедов, Руслан Омаров и Магомед Хизриев, которые четыре года назад силой заставили женщину вернуть долг в 5 миллионов. Пострадавшая приняла преступников за сотрудников полиции. Женщину вывезли на квартиру, где избили и ста требовать вернуть задолженность.
Второй эпизод был с владельцем организации по перевозке граждан. Преступники украли у него автомобиль.
Перед вынесением приговора Омаров зачитал стихотворение:
Хочу домой, где ждет родня
Трудна, длинна туда дорога
Там ждут меня мои друзья
Поверьте уж, их у меня там много
Но не под силу всем друзьям
Меня забрать до срока
Так долго ждал этот день я сам
От счастья, как от звезд, далеко
И вот, приблизившись ко дню
Когда судья вердикт выносит
Из-за решетки я на вас смотрю
Душа моя свободы просит
Судья поэзией не растрогался и отправил в исправительную колонию строго режима всех подсудимых. Бояринов проведет в ИК 14 лет, Газимагомедов – 12 лет, Хизриев – 10 лет, Омаров – 7,5 года, а Ахмедгаджиеву – 7 лет 4 месяца.
Фото: Piter.TV
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