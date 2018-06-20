Балет "Дон Кихот"

Безумный рыцарь станцует на сцене Мариинского театра.

Эта всем известная история о рыцаре, который вдохновившись романами, отправился совершать "великие подвиги" вместе со своим оруженосцем Санчо. Дон Кихот создал себе образ "городского дурочка", однако это, в конечном итоге, помогло воссоединить сердца двух влюбленных.

Балет, выполненный в хореографии балетмейстера Александра Горского, оставил в себе отпечаток хореографии Мариуса Петипа, которого любили за постановки при императорском дворе.

Адрес: Мариинский театр, пл. Театральная, д.1

Стоимость билетов: от 5000 руб.

Фото: mariinsky.ru