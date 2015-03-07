Байден: теракт в Кабуле организовал филиал ИГ*

Политик сослался на данные, предоставленные разведкой США.

Американский президент Байден заявили о том, что разведка США полагает, что теракт в Кабуле организовал филиал ИГ в Хорасане (террористическая организация, запрещенная на территории РФ). Такое заявление политик сделал на специальном брифинге с журналистами в Белом доме.

Этим вечером в Кабуле, как вы все знаете, произошел теракт, о котором мы говорили и опасались. Группировка совершила атаку, которая унесла жизни американских военнослужащих, охранявших аэропорт, и тяжело ранила еще нескольких. Джо Байден, президент США

По словам главы США, страна сделает все возможное для того, чтобы наказать ответственных за трагедию в Кабуле. Он заметил, что любой человек, желающий причинить вред американцам должен понимать, что они этого не простят и не забудут. Байден уверен, что виновников теракта получится выследить и заставить заплатить за жизни людей.

Байден заявил, что несет ответственность за все произошедшее в Афганистане.

Фото: Белый дом