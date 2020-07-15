Багамские острова признали недружественной России страной

Документ был принят 5 марта 2022 года и с того момента несколько ряд обновлялся.

Российское правительство расширило перечь стран, которые считаются недружественными России. 24 июля в него включили Багамские острова, а также острова Гернси и Мэн.

Известна причина включения островов в этот список. Гернси и Мэн поддержали санкции Великобритании, а Багамы запретили проводить любые операции с Банком России, российским Минфином и рядом кредитных организаций РФ.

Двумя днями ранее перечень пополнился Данией, Грецией, Словенией, Словакией и Хорватией.

Фото: Piter.tv