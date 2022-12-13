Аварийная посадка Ми-8 в Кузбассе попала на видео

Снижение самолёта происходило нормально до последнего мгновения.

В понедельник, 20 февраля, в Кузбассе произошла аварийная посадка вертолёта Ми-8. Судя по кадрам, опубликованным телеканалом "360", снижение до последнего момента проходило гладко.

Пилот выполнял посадку в соответствии с жестовыми командами человека на земле. Когда до приземления уже оставались секунды, силой вращения пропеллера поднялся большой столб снега, в результате которой вертолёт оказался на сильно припорошенной площадке. В таких условиях пилот не смог удержать равновесие: из снежного столба вылетели обломки (предположительно, части лопастей).

Добавим, что в результате происшествия погиб 1 человек, также есть 1 пострадавший. В общей сложности на борту находилось 8 человек. Данные о помощнике пилота до сих пор не поступали.

Видео: телеканал "360"