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Ассоциация киберспорта занимается разработкой закона о регулировании компьютерных игр
Сегодня, 16:28
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lesjasap
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Ассоциация киберспорта занимается разработкой закона о регулировании компьютерных игр

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В России может появиться закон, отвечающий за отрасль компьютерных игр.

Ассоциация киберспорта занялась разработкой закона, который упорядочит вопросы по компьютерным играм. Особое внимание будет уделяться обязательной возрастной маркировке и саморегулируемой сертификации организации разработчиков. 
 
Глава Роскомнадзора Александр Жаров отметил, что концепция была разработана без помощи представителей государства, однако, программа прописывает разумные предложения. Подобные моменты уже используются в ряде стран, например, в Китае и  Индии.
 
Создателями также будут отмечены наиболее уязвимые места, которые несут в себе компьютерные игры, К таковым можно отнести игровые чаты для скрытых переговоров, которыми потенциально могут пользоваться террористические организации.
Теги: ассоциация киберспорта , законодательство , киберспорт , компьютерные игры
Категории: Новости России

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