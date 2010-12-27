Ассоциация киберспорта занимается разработкой закона о регулировании компьютерных игр

В России может появиться закон, отвечающий за отрасль компьютерных игр.

Ассоциация киберспорта занялась разработкой закона, который упорядочит вопросы по компьютерным играм. Особое внимание будет уделяться обязательной возрастной маркировке и саморегулируемой сертификации организации разработчиков.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров отметил, что концепция была разработана без помощи представителей государства, однако, программа прописывает разумные предложения. Подобные моменты уже используются в ряде стран, например, в Китае и Индии.

Создателями также будут отмечены наиболее уязвимые места, которые несут в себе компьютерные игры, К таковым можно отнести игровые чаты для скрытых переговоров, которыми потенциально могут пользоваться террористические организации.