Арбитраж провел первое заседание по иску Киева к Москве

Об итогах слушания сообщило МИД РФ.

Киев и Москва не разрешили свои разногласия по инциденту в Керченском проливе. Заседание межгосударственного арбитража в Гааге прошло 21 ноября.



В МИД России сообщили, что на заседании были согласованы процессуальные документы. Позднее арбитраж решит, входит ли дело в его юрисдикцию и рассмотрит дело по существу. Принятие арбитражем процессуальных документов ожидается в ближайшее время.



Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября 2018 года. Три корабля ВМС Украины нарушили границу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя требования властей. В результате под стражей оказались 24 военных. В свою очередь Киев обвинил Москву в нарушении международной конвенции.



Летом между государствами произошёл обмен, в ходе которого моряки вернулись домой. На дня РФ также вернула задержанные судна.



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