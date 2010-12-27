Киев и Москва не разрешили свои разногласия по инциденту в Керченском проливе. Заседание межгосударственного арбитража в Гааге прошло 21 ноября.
В МИД России сообщили, что на заседании были согласованы процессуальные документы. Позднее арбитраж решит, входит ли дело в его юрисдикцию и рассмотрит дело по существу. Принятие арбитражем процессуальных документов ожидается в ближайшее время.
Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября 2018 года. Три корабля ВМС Украины нарушили границу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя требования властей. В результате под стражей оказались 24 военных. В свою очередь Киев обвинил Москву в нарушении международной конвенции.
Летом между государствами произошёл обмен, в ходе которого моряки вернулись домой. На дня РФ также вернула задержанные судна.
Видео: YouTube/
Арбитраж провел первое заседание по иску Киева к Москве
Об итогах слушания сообщило МИД РФ.
Киев и Москва не разрешили свои разногласия по инциденту в Керченском проливе. Заседание межгосударственного арбитража в Гааге прошло 21 ноября.
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