Apple работает над новой операционной системой

Презентовать систему компания может в 2020 году.

Компания Apple работает над своей операционной системой предназначенной для Интернета вещей (IoT). Продукт будет напоминать аналогичную ОС от китайской компании Huawei под названием HongMeng, сообщили аналитики из компании Mangrove Capital Partners.

Отмечается, что ОС будет называться SiriOS и строится на голосовом управлении. В ней планируют применить алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) с возможностью дальнейшего машинного обучения.

Предполагается, что первым устройством на новой операционной системе будут работать умные колонки от Apple. Презентовать систему компания может в 2020 году.

Видео: Ютуб/Apple