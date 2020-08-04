Антон Силуанов: Минфин подготовил программу дооснащения МЧС техникой для тушения пожаров

В министерстве также предложили увеличить штрафы для безответственных арендаторов лесных участков.

В Министерстве финансов России подготовили программу по финансированию дооснащения МЧС техникой для оперативного тушения пожаров. Об этом во время совещания о ситуации с паводками и пожарами в субъектах страны Владимиру Путину сообщил глава министерства Антон Силуанов.

По словам министра, соответствующую программу в Минфине разработали по поручению Путина. После дооснощения у МЧС появится больше техники и мобильных комплексов для оперативной реакции на пожары.

Силуанов также добавил, что арендаторы лесных участков должны нести больше ответственности за безопасность, и предложил повысить штрафы.

Видео: kremlin.ru