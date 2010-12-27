Америка назвала условия оказания помощи в восстановлении Сирии

Их сообщил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

США не планируют помогать восстанавливать подконтрольные Дамаску территории Сирии, пока не увидят "заслуживающий доверия необратимый политический процесс".

По словам Джеффри, позиция американцев согласуется с позицией европейских и ближневосточных партнеров США. Вашингтон планирует продолжить тесное сотрудничество с коллегами и сохранять давление на Дамаск.

В России отметил, что США необходимо предпринять конкретные шаги по гуманитарному содействию в восстановлении Сирии. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский выразил сожаление, что США "не готовы отказаться от стереотипов и включиться в этот процесс".

Видое: YouTube/ AFP news agency, VOA News_1