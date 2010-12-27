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Сегодня, 12:30
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Rybka123

Америка назвала условия оказания помощи в восстановлении Сирии

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Их сообщил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

США не планируют помогать восстанавливать подконтрольные Дамаску территории Сирии, пока не увидят "заслуживающий доверия необратимый политический процесс".

По словам Джеффри, позиция американцев согласуется с позицией европейских и ближневосточных партнеров США. Вашингтон планирует продолжить тесное сотрудничество с коллегами и сохранять давление на Дамаск.

В России отметил, что США необходимо предпринять конкретные шаги по гуманитарному содействию в восстановлении Сирии. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский выразил сожаление, что США "не готовы отказаться от стереотипов и включиться в этот процесс". 

Видое: YouTube/ AFP news agency, VOA News_1

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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