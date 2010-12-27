Прокуратура Петербурга решила не возбуждать дело из-за алкоголя с метилом

Прокуратура Петербурга объявила лишь предостережения владельцу ларька, где продавали алкоголь с метилом.

Изъятый алкоголь в сентябре прошлого года в Колпино оказался с метиловым спиртом. Это было установлено на экспертизе в феврале 2018 года. Прокуратура Петербурга посчитала, что 37 бутылок ядовитого алкоголья "не тянет" на возбуждение дела.

В ведомстве сообщили, что прокуратура объявила предостережения ранее привлеченным к административной ответственности за продажу алкогольной продукции без соответствующей лицензии предпринимателям о недопустимости нарушений закона, в связи с возможным возникновением опасности для жизни или здоровья потребителей при употреблении фальсифицированного алкоголя.

Ранее мы сообщали о том, что в Новом Девяткино жители жалуются на лакокрасочный завод, который вызывает ухудшение здоровья.