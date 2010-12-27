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Алиса Фрейндлих и Александр Баширов попали в список угроз нацбезопасности Украины
Сегодня, 17:14
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alexandra08
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Алиса Фрейндлих и Александр Баширов попали в список угроз нацбезопасности Украины

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Въезд на Украину запретили 131 человеку.

Вчера, 6 марта, Министерство культуры Украины дополнило перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности государства. По данным NTERFAX.RU, в него вошло семь известных фамилий.  В расширенный список  Минкульта  Украины попали музыканты Александр Миньков (Александр Маршал), Алексей Долматов (Guf), Александр Буйнов и Лариса Долина и Виктория Цыганова. Также въезд на территорию Украины теперь запрещен  петербургским артистам: Александру Баширову и Алисе Фрейндлих. Народная артистка СССР и почетный житель Санкт- Петербурга призналась «Пятому каналу», что давно не была на Украине и не понимает, почему ее фамилию внесли в список.

Впервые Министерство Культуры Украины обнародовало "черный список российских деятелей культуры, создающих угрозу национальной безопасности" в августе 2015 года. С тех пор он постоянно пополняется новыми известными фамилиями. Въезд на Укранину давно запрещен Олегу Газманову, Иосифу Кобзон, Александру Розенбауму, Сергею Безрукову и другим.  

Фото: официальный сайт Большого Драматического театра.

 

Теги: алиса фрейндлих , гуф , запрет въезда , минкульт украины , украина
Категории: Новости России

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