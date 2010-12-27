Алексей Герман: для фильма о Довлатове перешивали старую одежду на манер 70-х

Режиссер Алексей Герман рассказал подробности съемок фильма о писателе Сергее Довлатове. Чтобы одежда героев была правдоподобной, ее перешивали из старинной на манер 70-х, чтобы все соответствовало той эпохе.

Режиссер Алексей Герман рассказал о ходе съемок фильма о писателе Сергее Довлатове. Он рассказал, что фильм завершат в течение месяца. Сейчас идет объемная работа по озвучению и сведению. К концу сентября фильм будет полностью готов.

"Интересно, что мы перерабатывали вещи эпохи 70-х и раннее. Мы пытались перешивать более старые вещи на манер 70-х, как раньше делали девушки: брали из бабушкиных сундуков одежду и перекраивали", -рассказал Герман.

Режиссер отметил, что 70-е выбрали из-за того, что Иосиф Бродский и Сергей Довлатов еще не уехали из города. В прокат картина выйдет в первой половине 2018 года. Пока не ясно, когда именно. Есть только приблизительные даты.