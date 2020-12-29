Александр Гудков, "Аквадискотека": новый хит Youtube собрал уже 1 млн просмотров

Клип является отсылкой к расследованию Алексея Навального о "Дворце в Геленджике".

В минувшую субботу, 23 января, в день проведения массовых протестных акций в десятках городов РФ, на YouTube был опубликован клип "Аквадискотека". Его автором стал Александр Гудков, создатель юмористического проекта "Чикен Карри", В числе соавторов значатся Cream Soda и СЛИВ ТРЕКА. Описание видео отсылает зрителей к расследованию оппозиционера Алексея Навального и причинам протестных акций 23 января 2021.

Аквадискотека - это круто, но не когда кто-то в тюрьме. Мы за свободную конкурентную среду в любом деле. Мы против ограничения свободы невиновных людей. За фоны благодарим видеостоки и канал Алексея Навального!

За первые сутки видео получило почти 1 млн просмотров. По состоянию на 15.00 в воскресенье, 24 января, его просмотрели 995 000 россиян. При этом ролик "лайкнул" каждый девятый: 111 тысяч положительных отметок при 4 тысячах негативных.

Сам по себе клип представляет нарезку анимированных 3д-объектов и стоковых видео, которые появляются на фоне так называемого "Дворца Путина" под музыку в стиле синти-поп. Люди в социальных сетях пишут, что припев обладает вирусным эффектом и не отпускает многих уже вторые сутки.

Видео: Youtube/Чикен Карри