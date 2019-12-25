Актриса Инна Королева покинула сериал "Сваты"

При этом седьмой сезон выйдет с ее участием: эпизоды с дочкой главных героев Машей успели отснять.

Недавно российская актриса Инна Королева, сыгравшая в сериале "Сваты" Машу Ковалеву, дочку Ивана и Валентины Будько, объявила зрителям о своем уходе из проекта. Об этом сообщает Nation news.

Отмечается, что седьмой сезон выйдет вместе с Машей. Создатели сериала успели отснять сцены с участием актрисы. Однако их будет не так много.

Ранее ходили слухи, что из сериала ушел актер, сыгравший Митяя, Николай Добрынин. Однако позже эта информация не подтвердилась. Также по сети гуляли данные об уходе Людмилы Артемьевой и Анны Кошмал. В апреле этого года исполнитель главной роли Федор Добронравов опроверг эту информацию и заявил, что все персонажи встретятся на экране.

Также в седьмом сезоне появятся новые герои. Например, директор сельского клуба Палыч, которого сыграет Михаил Трухин, и мама американца Джека – будущего мужа Женьки.

Съемки сериала "Сваты-7" проходили в Белоруссии, недалеко от Минска. На данный момент отсняты зимние сцены. В новом сезоне зрителей ждет масса неожиданных поворотов сюжета. В нем будет охвачен период длиной пять лет. В одной из серий главные герои попадут в Россию XIX века, а также сыграют свадьбу Женьки с американцем.

Ранее Первый канал заявил, что не менял титры на протесты в "Брате 2".

Фото: кадры из сериала "Сваты"