Активисты прервали выступление Клинтон в Колумбийском университете

Экс-госсекретаря США назвали "военным преступником".

Американские активисты попытались сорвать выступление бывшего государственного секретаря Хиллари Клинтон в Колумбийском университете. В результате гостью мероприятия назвали "военным преступником". Соответствующий ролик распространился по социальным сетям благодаря местному телеканалу Fox News. На размещенной видеозаписи, экс-чиновница США поднялась к трибуне, чтобы начать свою речь, но ей не дали сделать этого присутствующие в аудитории протестующие.

Хиллари Дайан Родэм Клинтон, <...> вы военный преступник. Люди Ливии, Ирака, Сирии, Йемена, Палестины <...> и США никогда не простят вас. речь активиста

После такой встречи гостя залом, организаторы попросили охрану вывести мешающих из зала. Активист несколько раз выкрикнул лозунг "Свободу Палестине". Сама Хилари Клинтон сказала в ответ, что подобные "крики не решают проблем".

Клинтон допустила, что Такер Карлсон заключит контракт с российским СМИ.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости