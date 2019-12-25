Актер сериала "Иванько" на ТНТ Михаил Тройник: "Не убегайте от себя, доверяйте и будьте честны"

Поговорили с актером о новом сезоне проекта телеканала ТНТ, разнице между работой в театре и кино, и о том, где он черпает силы для восстановления.

18 сентября телеканал ТНТ начал показ долгожданного второго сезона комедии "Иванько" производства Good Story Media. В продолжении зрители вновь встретятся с персонажами Лины Миримской, Валентины Мазуниной, Виктории Заболотной, Дениса Шведова, Алексея Верткова, Михаила Тройника, Анастасии Акатовой, Софьи Лебедевой, Ольги Волковой и других актеров.

Михаил, в новом сезоне герои сериала "Иванько" продолжат свои попытки налаживать жизнь. Какое послание скрыли от нас создатели проекта в этом сезоне?

Мне кажется, главное послание от героев сериала к зрителям - что можно изменить жизнь внешне, но это не гарантирует изменение своего внутреннего мира. Не нужно убегать от себя. По сюжету они теперь могут жить одни, взяли себя в руки, ходят на курсы и тренинги, избирательно относятся к своим друзьям, партнёрам в отношениях, но это всё равно не меняет людей. Путь к себе - не такой прямолинейный. Нельзя перечеркнуть всё старое и перепрошить свою жизнь вмиг. Будьте честны с собой.

Ваш герой Леха — учится брать ответственность и ходит на собрания анонимных сексоголиков. Есть ли у него в этом сезоне понимание, чего он хочет от жизни?

Мне кажется, у него нет конкретного понимания, чего он хочет. Главное, чтобы не как по-старому. Он пытается разобраться, в чём действительно причины каких-то трудностей и проблем.

За эти два сезона вышли ли отношения Лехи и Насти на новый уровень?

Они честны друг с другом - это главное.

Михаил, в предыдущих интервью вы отметили, что не сразу нашли понимание со своей партнершей по сериалу Валентиной Мазуниной. Как вы смогли решить этот момент?

Валентина, действительно, неравнодушна к своей героине и к моему герою. Она очень любит этих людей, и я их очень люблю. На съемках мы вместе разбирали наших персонажей. Как будто бы мы съездили с ней в какую-то экспедицию и познакомились с героями заново. Нам было интересно смотреть, как они умеют жить нараспашку.

Вам, как опытному актеру, важно проговаривать роли с режиссером. Дайте совет начинающим актерам, как правильно строить диалог с режиссером и сценаристом, чтобы к тебе прислушивались и давали некую свободу в игре?

Да, мне, действительно, это очень важно - проговаривать роль с режиссером. Это не все любят. Совет не могу дать, потому что работа с каждым новым режиссёром - отдельная история. Все люди разные и рецептов здесь нет. Тебе нужно самому выработать какую-то систему координат, методом проб и ошибок.

Михаил, осенью в вашу жизнь вернулся театр. Расскажите, потребовалась ли вам внутрення перенастройка?

Да конечно, потребовалось. Работа в театре очень энергозатратная. Там другие законы, нужно повторять постоянно одно и то же. Важно находить в этом интерес. В кино чаще бывает, что ты сыграл сцену и забыл про неё. Пока я могу сказать про перенастройку только во время репетиций, это сложный процесс. Мне еще предстоит прямая встреча со зрителем.

Между активными съемками в кино и репетициями в театре, успеваете ли вы уделять время семье и близким? Как обычно любите проводить это время?

К сожалению, мало времени успеваю уделять. Я стараюсь просто тихо проводить вечера, гулять, общаться. Делать что-то максимально противоположное социальной жизни на площадке. В театре много разговоров, контактов между людьми. Люблю молчать, восполняться путешествиями.

Как вы обычно отдыхаете, удается ли уделять время самому себе?

Отдыхаю я по-разному: люблю спать, заниматься спортом, ходить на прогулки, смотреть фильмы в Московской школе нового кино. Особенно люблю путешествия в горах. Могу даже в одиночестве уехать куда-нибудь для перезагрузки.

Фото: ТНТ