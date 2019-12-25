Актер сериала “Иванько” Алексей Ведерников: "Для меня театр в почти всегда в приоритете"

2 ноября в 20:00 на ТНТ состоится премьера нового комедийного сериала "Иванько", рассказывающего о дружбе двух совершенно непохожих друг на друга женщин. Главные роли в проекте исполнили Ангелина Миримская и Валентина Мазунина.

Еще один яркий образ воплотил на экране петербургский актер театра "Мастерская" Алексей Ведерников. В интервью он подробно рассказал о своем персонаже, объяснил в чем видит разницу между питерскими и московскими актерами, а также провел небольшую экскурсию по Северной столице.

Как вы оказались в сериале и чем зацепил именно этот проект?

Проходил пробы. Было интересно попасть в проекты именно телеканала ТНТ, но то был слишком стар, то слишком молод. Да и мне казалось, что я не подхожу по формат ТНТ. Так как туда зовут, на мой взгляд, на характерные роли — комедийные, жанровые и острые. А я человек театральный, мне интересны глубокие образы. Я даже после прохождения кастинга отшутился: "Что, вы опять меня не возьмете?". Но спустя какое-то время меня позвали на грим-костюм, чтобы сыграть с еще одной петербургской актрисой Викторией Заболотной. После этого меня взяли в проект "Иванько".

На что обращаете внимание, когда получаете на руки предложение и сценарий?

На все. Для меня было важно понять, что и как мне предстоит сделать, и делал ли я что-то похожее, когда исполнял другие роли. Когда читаешь сценарий, ставишь себя на место персонажа и отвечаешь на вопросы: "А как бы я себя повел в этой ситуации? И почему сделал именно так?" Один из главных критериев — интересный сценарий.

А насколько вам сложно угодить?

Я не очень медийный актер поэтому в плане сценариев и роли угодить мне легко. Сейчас стараюсь соглашаться на проекты, которые написаны не вульгарно и не пошло. Мне очень интересно играть роли не современные. И важна команда — кто в партнерах, кто режиссер. И какое настроение бытует на площадке, от этого зависит и атмосфера в кино.

Алексей, вы упомянули, что вам интересно играть роли не нашего времени. А какое время вам интересно?

Интересно играть что-то историческое. 20-30-е годы, сейчас кинематограф начал цеплять 60-е. Интересная эпоха. Менты, бандиты и военная тематика немного поднадоели, а вот интересные истории из прошлого сыграть хочется.

Сложно ли совмещать съемки и театр?

Конечно, сложно. Для меня театр в почти всегда в приоритете. А из-за какой-то съемки ты можешь выпасть из репетиций или постановки. Бывает так, что съемочные дни выпадают на дни спектаклей, где для тебя нет замены. И "до свидания, проект!" (смеется), потому что ты не смог договориться. В кино сложно подстраиваться под артиста- много факторов: графики партнёров, объекты, погода. Но если есть желание попасть сразу в два проекта, то начинаешь искать компромиссы, меняться и подстраиваться.

А если придется выбирать между большой премьерой на театральных подмостках и хорошим телевизионным проектом, то чему отдадите предпочтение?

Очень сложно дать однозначный ответ, так как такой ситуации в моей жизни не было. Я, если честно, не знаю. В театре друзья, которых ты не можешь подвести. А для меня криминально, как для человека, подвести друзей. Но я знаю, что если с ними это обсудить, то они поймут, что у меня появился крутой ТВ- и кинопроект, который требует времени. С другой стороны, можно выбрать кино, поскольку его отсняли с несколькими дублями, и можно вновь вернуться к театральным делам. А если рассматривать период самоизоляции, то она ударила по всем артистам, и здесь однозначно выбор упадет на кино.

Ваш герой из сериала "Иванько" солидный, преуспевающий человек, у него красавица жена, сын, тем не менее он уходит из семьи. Почему так произошло?

Ну, во-первых, так бывает в жизни, к сожалению. Мы с Викой разбирали ситуацию, в которой оказались наши герои. Она говорит, что мой герой такой ходок — изменил. По сценарию героиня Виктории не работает, а я делаю для нее все. Работа, дом, машина, сын — чтобы все было комфортно. А она при этом устраивает истерики и выносит мозг. У нее возникают какие-то неоправданные, нелогичные капризы. И поэтому мой герой заводит себе любовницу. А Вика считает, что мой персонаж завел себе молодушку и потом ушел. Я видел это по-другому. И в этом был наш конфликт.

Вы играете вместе с Викторией Заболотной, она родом из Петербурга. Есть что-то такое у питерских актеров, что отличает их от, например, москвичей?

Такой вопрос, как будто подразумевает ответ — "в Питере такие все типа умные, а в Москве пафосные". На самом деле, я так не считаю. В Москве много умных, прекрасных и талантливых артистов, и в Петербурге хватает много пафосных и зазвездившихся. Не вижу большой разницы.

Вы коренной петербуржец? Где родились и жили?

Я с Урала. Родился в городе между Екатеринбургом и Тюменью — поселок Троицкий.

Как вы оказались в профессии? Это была мечта детства?

Я попал в профессию через школьный КВН. В 16 лет в Екатеринбурге поступил в театральное училище, в 19 лет переехал в Петербург. Там я учился в Театральной академии на Моховой у Григория Михайловича Козлова. А потом мы курсом открыли театр "Мастерская" под руководством Григория Козлова.

Расскажите о своих самых любимых местах в городе, куда вы хотели бы возвращаться снова и снова?

Мне безумно нравится Троицкий мост. Возможно, потому что первый год своей учебы у Григория Козлова, именно по этому мосту я ходил пешком на занятия. Нравится Петроградская сторона, Каменноостровский проспект, по которому идешь и видишь: Аврору, Стрелку Васильевского острова, мосты — Литейный, Дворцовый и Биржевой. И, конечно же, нравятся петербургские крыши, например, на улице Марата, куда мы иногда тайком залезаем с друзьями.

Фото: из личного архива актера