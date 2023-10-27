Актер Колганов рискует провести до 10 лет в тюрьме за дело о порносъемке

Юрист оценил возможный срок.

Адвокат Вадим Багатурия заявил изданию "NEWS.ru", что актеру Владимиру Колганову, проходящему по делу о съемке и распространении фотографий обнаженных несовершеннолетних, может грозить срок до 10 лет лишения свободы, однако по мере расследования наказание может оказаться строже.

Адвокат Вадим Багатурия сообщил, что актер театра и кино Владимир Колганов может получить наказание в виде лишения свободы сроком от трех до десяти лет, если следствие докажет его причастность к изготовлению и распространению материалов с участием обнаженных детей. По словам юриста, потенциальная квалификация основана на статье 242.1 УК РФ "Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних".

Багатурия отметил, что ход расследования может привести к ужесточению обвинения. По его словам, следствие способно выявить дополнительные эпизоды или новые сведения, что повлечет изменение статьи и увеличит срок возможного наказания.

Актер, известный ролями в криминальных сериалах, проходит по делу, связанному с изготовлением и публикацией в интернете материалов порнографического характера с участием несовершеннолетних. Вопрос о его ответственности будет решаться после завершения всех следственных действий и обнародования финальных результатов проверки.

Ранее сообщалось, что петербургский актер Колганов обвиняется в создании и распространении детской порнографии.

Фото: Кадр из сериала "Анна Медиум-4".