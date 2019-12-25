Адвокат Олега Соколова попросил разрешить ему ознакомиться с вещественными доказательствами по делу его подсудимого

Защитник представил журналистам документ о ходатайстве.

Адвокат Олега Соколова, который обвиняется в убийстве, Александр Почуев поделился документом, который доказывает, что защитник ранее просил разрешить ему ознакомиться с вещественными доказательствами. А именно ― мобильным телефоном Соколова и убитой им Анастасии Ещенко.

13 ноября 2019 фигурант дела заявил о том, что ему приходили смс-сообщения от Ещенко, которая оскорбляла его во время его встреч с детьми. Это сильно волновало историка.

Почуев попросил осмотреть мобильные телефоны, чтобы найти данные сообщения.

Ранее адвокат на суде заявил о том, что ему так и не дали изучить вещественные доказательства. Так как в документы упоминается о проведении судебно-медицинской экспертизы, Piter.TV сделал вывод, что заявление было подано до января 2020. По итогам ее проведения Соколов был признан вменяемым.

Фото: Piter.TV, Александр Почуев