Администрация Выборгского района поделилась подробностями приезда Ольги Васильевой в Выборг

В течение трех дней более 500 педагогов, представителей органов власти, общественных организаций и экспертного сообщества из всех субъектов Российской Федерации, а также Белоруссии и Казахстана обсуждают в Выборге вопросы развития системы образования.

Вчера, 22 мая, министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко приняли участие в мероприятиях Всероссийского форума молодых учителей "Педагог: Профессия. Призвание. Искусство". Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В течение трех дней более 500 педагогов, представителей органов власти, общественных организаций и экспертного сообщества из всех субъектов Российской Федерации, а также Белоруссии и Казахстана обсуждают в Выборге вопросы развития системы образования.

Ольга Васильева и Александр Дрозденко стали участниками пленарного заседания, которое проходило в зале "Выборг-Паласа".

Затем в библиотеке А.Аалто министр просвещения Российской Федерации и губернатор Ленинградской области провели встречу "Открытый диалог" с молодыми педагогами.

Ленинградская область стала дискуссионной площадкой неслучайно — здесь в 2019 году по инициативе молодых учителей была создана Ассоциация молодых педагогов Ленинградской области, которая объединила педагогических работников региона, преимущественно, в возрасте до 35 лет. Ассоциация разрабатывает и предлагает органам власти меры поддержки молодых учителей, предложения по повышению престижа педагогической профессии.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО