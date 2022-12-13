Картина выйдет в мировой прокат 28 июля.

Студия A24 выпустила трейлер фильма ужасов "Поговори со мной" режиссеров Дэнни и Майкла Филлиппов.

Сюжет рассказывает историю девушки по имени Мия, которая явилась на вечеринку со спиритическими сеансами. Чтобы пообщаться с умершей матерью, она забирает себе забальзамированную руку, но в результате навлекает на себя ужасы из потустороннего мира.

Главную роль сыграла Софи Уайлд. Фильм выйдет в мировой прокат 28 июля.

Ранее Netflix выпустил трейлер боевика "Мать" с Дженнифер Лопес.

Видео: YouTube / A24