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A24 выпустила трейлер фильма ужасов "Поговори со мной"

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Картина выйдет в мировой прокат 28 июля.

Студия A24 выпустила трейлер фильма ужасов "Поговори со мной" режиссеров Дэнни и Майкла Филлиппов.

Сюжет рассказывает историю девушки по имени Мия, которая явилась на вечеринку со спиритическими сеансами. Чтобы пообщаться с умершей матерью, она забирает себе забальзамированную руку, но в результате навлекает на себя ужасы из потустороннего мира.

Главную роль сыграла Софи Уайлд. Фильм выйдет в мировой прокат 28 июля.

Ранее Netflix выпустил трейлер боевика "Мать" с Дженнифер Лопес.

Видео: YouTube / A24

Теги: a24, поговори со мной, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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