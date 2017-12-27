16 пострадавших при взрыве в Петербурге ждут материальной помощи

Пострадавшие петербуржцы при взрыве в "Перекрестке" просят о материальной помощи.

В Санкт-Петербурге Смольный принял 16 заявлений от горожан, которые получили ранения при взрыве в "Перекрестке". Они просят материальную помощь, об этом 30 января сообщили в комитете по социальной политике.

В ведомстве сообщается, что все выплаты будут осуществляться после проведения судебно-медицинской экспертизы и установления степени вреда здоровью.

Отметим, что после инцидента в больницы поступили 18 человек. Власти Санкт-Петербурга сообщали, что выплатят компенсации из резервного фонда городского бюджета. Также уточнили, что по 500 тысяч рублей получат пострадавшие с ранениями средней тяжести и по 250 тысяч - с "умеренной и лёгкой тяжестью".