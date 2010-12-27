В Пулково нашли радиоактивную посылку

В понедельник, 17 июля в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления сообщили, что почтовое отправление, на котором сработала система радиационного контроля, Пулковская таможня не пустила за границу.

Как сообщает "Фонтанка", 9 июля система контроля за радиацией "Янтарь-1П" забила тревогу во время в момент обработки международных отправлений почтового обмена "Санкт-Петербург – Пулково".



В ходе проверки было установлено, что уровень гамма-излучения посылки в 40 раз превышает нормальный. В Центре гигиены и эпидемиологии сообщили, что уровень гамма-излучения на поверхности изъятой посылки составляет в 4,2 мкЗв/час ( норма - 0,2 мкЗв/час).



Специалисты решили, что бандероль нужно утилизировать в целях безопасности.



По данным СЗТУ, с начала лета это уже второе почтовое отправление, на которое реагирует "Янтарь". Обе посылки были доставлены из Челябинска. Одна из них направлялась в Германию, вторая - в Австрию. В обеих лежали часы -хронографы АХЧ, выпускаемые в середине прошлого века советской промышленностью. На стрелки и цифры приборов наносился световой состав постоянного действия на основе радиоактивных солей радия-226. Именно поэтому на них срабатывают системы радиационного контроля.



Фото: ВКонтакте/ Радиация [Коварные изотопы]