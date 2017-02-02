Британский журналист снял на видео украинские танки в Авдеевке

В Сети появилось видео, снятое журналистом телеканала BBC. Мужчина ужаснулся тому, что украинские военные и не задумываются о перемирии.

ВСУ продолжают собирать солдат и военную технику в Авдеевке и соседних районах. Похоже, что даже украинские власти уже не в силах скрывать подготовку к масштабному наступлению на ДНР. Очередное видеосвидетельство нагнетания агрессии со стороны украинцев в Сеть залил журналист телеканала BBC. Tom Burridge разместил в Twitter 15-секундную запись, на которой можно заметить лица военных и заведенные танки. Сам британец заявил, что танки выглядели готовыми к бою, а его собеседники и не пытались делать вид, что в регионе держится режим перемирия. Заметим, что информация о танковом наступлении в районе Авдеевки и раньше просачивалась в Сеть. Однако Украина опровергала эту информацию и называла "слухами и пропагандой" со стороны ДНР. Теперь же этот факт подтвердили постоянные союзники Киева в лице западных СМИ.

"Мы натолкнулись в Авдеевке на украинские танки. Они были заведены и готовы к действию. Мы прекрасно понимаем, что никакого прекращения огня и перемирия здесь нет, - написал автор твита.

Заметим, что ранее этот же журналист в своих публикациях признал февральские столкновения на Украине сильнейшей эскалацией конфликта за последние месяцы.

Видео: Twitter