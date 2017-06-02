Елагин остров захватили тюльпаны

В центральном парке культуры и отдыха состоялось открытие V фестиваля тюльпанов.

Праздник, по истине, получил статус самого яркого и жизнерадостного события весны. На тропинках парка во время фестиваля можно было встретить представителей таких исторических эпох как: барокко, классицизм, ампир и модерн. Стать свидетелем дуэли, встретить поэта или музыканта.

Маленькие гости фестиваля также могли поучаствовать в детских мастер-классах, складывая из бумаги тюльпаны своего сказочного сорта или разрисовывая красками шаблоны, пока взрослые старались запечатлеть себя на фоне ярких клумб.

В этом году на территории Елагина острова расцвели 140 000 шт. тюльпанов в рекордном количестве 120 сортов. Публике были представлены и новые , такие как тюльпан Tulip Showcase, Sweet Desire, дикорастущий тюльпан Бэкера. В общем, целое море из тюлпанов, а точнее, цветники общей площадью 2225 кв.м - зрелище действительно завораживающие - смотрим в нащем репортаже.

Видео: Piter.TV