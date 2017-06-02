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Елагин остров захватили тюльпаны

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В центральном парке культуры и отдыха состоялось открытие V фестиваля тюльпанов.

Праздник, по истине, получил статус самого яркого и жизнерадостного  события весны. На тропинках парка во время фестиваля можно было встретить представителей таких исторических эпох как: барокко, классицизм, ампир и модерн. Стать свидетелем дуэли, встретить поэта или музыканта.

Маленькие гости фестиваля также могли поучаствовать в детских мастер-классах, складывая из бумаги тюльпаны своего сказочного сорта или разрисовывая красками шаблоны, пока взрослые старались запечатлеть себя на фоне ярких клумб. 

В этом году на территории Елагина острова расцвели 140 000 шт. тюльпанов  в рекордном количестве 120 сортов.  Публике были представлены и новые , такие как тюльпан Tulip Showcase, Sweet Desire, дикорастущий тюльпан Бэкера. В общем, целое море из тюлпанов, а точнее, цветники общей площадью 2225 кв.м - зрелище действительно завораживающие - смотрим в нащем репортаже. 

Видео: Piter.TV

 

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Категории: Лента новостей Хорошие новости

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