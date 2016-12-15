«Компания «Северная звезда» оштрафована на 180 тысяч за неокрашенные окна исторического здания

Как сообщает Деловое.Тв, в Петербурге ООО «Компания «Северная звезда» заплатит КГИОП 180 тысяч рублей за нарушение условий охранного обязательства. Такое решение вынес Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти.

Как сообщает Деловое.Тв со ссылкой на Банк решений Арбитражных судов, КГИОП обратился в суд с иском к ООО «Компания «Северная звезда» о взыскании 180 тысяч рублей неустойки за нарушение условий охранного обязательства.

Охранное обязательство между комитетом и компанией было заключено 9 августа 2007, в рамках которого «Компания «Северная звезда» должна была проводить необходимые работы по благоустройству Доходного дома Н. А. и С. А. Латониных. Стоит отметить, что с 20.10.2009 здание было внесено в единый государственный реестр. Также компания обязалась окрасить оконные заполнения помещения в коричневый цвет и облицевать входные двери дворового фасада филенчатым полотном.



В мае 2016 года комитет решил проверить работу компании и выявил ряд существенных нарушений. Организация не только не окрасила оконные заполнения, но и установила металлические решетки и лестницу с балконом на втором этаже, чего согласно охранному обязательству без разрешения КГИОП компания не должна была делать. Кровельное покрытие и стены находились в плохом состоянии.



Из представителей компании в суд никто не явился. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти постановил взыскать с организации 180 тысяч рублей за нарушение условий охранного обязательства, а также выплатить госпошлину в размере 12 400 рублей согласно статье 61 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".