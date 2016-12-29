Топ-Instagram: самые "вкусные" странички фуд-блогеров

Привет, любители квадратных фото, хэштегов и лайков! Меня зовут Марина Забегаева и это самый "вкусный" топ блогеров в инстаграме. Новогодние праздники в самом разгаре, а Вы не знаете чем удивить гостей? Тогда мой рейтинг специально для Вас.

На 5 месте расположилась милая девушка Оля, которая очень любит покушать, как она заявляет в своем инстаграме. Девушка не готовит сама, а дегустирует блюда в ресторанах не только России, но и мира. Должна заметить, что у Оли довольно странный вкус. В ресторанах она пробует не какую-нибудь привычную пасту или роллы, а например салат с козьим сыром, грушей и трюфелями или тосты с икрой и авокадо. Необычные сочетания, правда?

4 место моего топа занимает Виктория Кусаинова. Страсть девушки – это различные тортики, пироженки, бизешки и все такое вкусное, но так плохо влияющее на фигуру. Листая инстаграм Виктории задумываешься: "А нужна ли тебе вообще эта идеальная фигура и стоит ли она того, чтобы отказывать себе в таком небывалом удовольствии?" Кстати, девушка охотно делится со всеми желающими своим опытом: дает дельные практические советы в своем блоге и проводит мастер-классы.

Бронзу нашего топа я присудила шеф-повару из Хабаровска - Андрею Рудькову. Ведь правду говорят, что лучшие повара - мужчины. Андрей полное тому доказательство. Он путешествует по всему миру и покидает очередную страну не только с багажом впечатлений, но и с новыми рецептами. И с радостью делится ими со своими подписчиками.

2 место нашего топа получает Диана. Девушка собирает самые вкусные и полезные рецепты и публикует их у себя в блоге. Именно этот аккаунт позволит Вам прийти в форму после новогодних застолий. Все мы привыкли, что то, что полезно не может быть вкусно. А девушка в своем блоге опровергает эту, так называемую, теорию. Любите блинчики, пиццу и эклеры, но хотите держать свою фигуру в форме? Тогда скорей подписывайтесь на аккаунт Дианы. Там она подробно рассказывает о том, как приготовить низкокалорийные блюда.



И наконец-то первое место. Думаю, все согласятся, что лучше бабушки в вашей семье не готовит никто. И дело тут вовсе не в кулинарных изысках, а в любви, которую бабушка вкладывает в каждое свое блюдо. Аккаунт Foodforchildren создан одной из таких бабушек, которая, к сожалению, решила не раскрывать своего имени. Там она готовит для любимых внуков и помогает мамам разработать сбалансированное детское меню. И тут уже столь нелюбимая куриная печень превращается в забавных цыплят, которых так и хочется попробовать. И картофельно-шпинатные шарики не выглядят так устрашающе, как звучат.

С вами была Марина Забегаева, увидимся в инстаграме!

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