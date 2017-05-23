Сыгравший Бонда Роджер Мур скончался после борьбы с раком

Известный своей ролью агента 007 Роджер Мур скончался в Швейцарии на 90-м году жизни. Актер боролся с раком.

Во вторник, 23 мая, стало известно, что британский актер Рождер Мур. Его называли одним из лучших агентов 007 – именно ролью Джеймса Бонда прославился мужчина. Мур ушел из жизни на 90-о году жизни. Как написали в Twitter его дети (они сделали общее заявление на странице своего отца), актер скончался в Швейцарии. Известны и возможные причины его смерти. Мужчина боролся с раком.

- С тяжелым сердец мы должны разделить ужасную новость, что наш отец, сэр Роджер Мур, скончался сегодня. Мы все опустошены, - написали в его Twitttere.

Роджер Мур сыграл в семи фильмах о самом знаменитом британском агенте: "Живи и дай умереть" (1973), "Человек с золотым пистолетом" (1974), "Шпион, который меня любил"(1977), "Лунный гонщик" (1979), "Только для твоих глаз" (1981), "Осьминожка" (1983) и "Вид на убийство" (1985). В последние годы он был послом доброй воли ЮНИСЕФ.

Видео: трейлер фильма "Живи и дай умереть"