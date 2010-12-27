Певица Адель намерена прекратить гастролировать

Британская певица Адель шокировала своих поклонников, опубликовавших на странице фан-клуба в Instagram рукописное послание, которое было вложено в программки на недавних концертах в Лондоне

Британская певица Адель может прекратить концертную деятельность. Об этом она написала в письме поклонникам, фотографию которого выложили в фанатский Instagram-аккаунт. В письме к своим поклонникам певица заявляет о том, что может полностью прекратить выступать на сцене.

Рукописное послание было вложено в программки на концертах исполнительницы в Лондоне. Певица подчеркивает, что за свою карьеру успела дать более 100 концертов в Великобритании, Ирландии, Европе, Америке, Австралии и Новой Зеландии. Адель призналась, что гастроли для нее это «своеобразная вещь» и она больше домосед, чем путешественник.

«Я делала это только для вас в надежде, что смогу повлиять на вас так же, как когда-то на меня повлияли во время живых выступлений любимые артисты», — добавила исполнительница.

И свой последний концерт, как говорится в письме, Адель хотела бы провести у себя дома, на площадке в Лондоне.

Фото:

Instagram: adelettes