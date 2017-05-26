"Отель Элеон" 2 сезон: 10 серия выходит в эфир, в отеле выступит Uma2rmaN

На телеканале СТС выходит новый эпизод 2 сезона сериала "Отель Элеон". Смотреть онлайн 10 серию наследника "Кухни" можно на сайте телеканала.

В понедельник, 29 мая, выходит очередной эпизод сериала "Отель Элеон". Во 2 сезоне сценаристы к шуткам добавили много драмы и событий. Вот и в 10 серии произойдет много интересного. В частности, в отеле выступят звезды отечественного шоу-бизнеса.

Один из романов "Элеона" под угрозой. Хотя изначально в этой паре было не все хорошо. Речь о Михаиле Джековиче и Элеоноре. Владелица отеля не знала, что у помощника управляющего был роман с Софией Яновной. Они поругались к тому моменту, когда Элеонора вернулась в отель и захотела завладеть Михаилом. Поэтому тот неожиданно для зрителей выбрал не сердцем. Но вот расстроенная Света рассказала Эле о романе ее подчиненных. Возможно, теперь она пересмотрит все слова, которые Джекович сказал об управляющей. Так как в последнее время под Софию и так "копают" (постоянно все складывается так, что она не правильно выполняет свои обязанности), то информация о ее романе с любовником Элеоноры может плохо закончиться.

В новой серии в "Элеон" приезжает подруга Элеоноры. И тут Михаилу Джековичу придется очень сильно поволноваться. Ему кажется, что его женщина его стесняется. Ведь она не знакомит его с подругой. Но Элеонора обдумывает информацию о его романе. Да и показать подруге управляющего, когда раньше она была только с важными бизнесменами и олигархами, как-то не с руки.

Юля в это время изо всех сил старается спасти их с Дашей свободу, а также устроить личную жизнь. Делает она это все одновременно и с одним человеком. Девушка встречается со следователем, который занимается делом о "смерти" Алехина. Олигарх подстроил свою кончину. А вину за его липовое убийство пытаются свалить на троих: Юлю, Дашу и Никиту. То есть, все выглядит так, как будто виноваты они. К счастью. Их личности пока не известны полиции. Но, выясняя информацию о деле, Юля все больше влюбляется в следователя. Вот и выходит сложная ситуация, из которой девушке еще предстоит выпутываться.

Павел очень ревностно относится к своей новой пассии. Даша совсем недавно согласилась попробовать построить отношения с совладельцем отеля. Перед этим она сказала ему, что е нее был другой мужчина. Павел, кажется, готов с этим смириться. Или был готов, пока не узнал имя соперника – Никита. А произошло все из-за глупого стечения обстоятельств. Второй совладелец отеля Никита решил "уволить" Дашу, чтобы обелить себя перед Светой. Той он сказал, что Павел хотел поставить девушку на место его возлюбленной. Но когда Света наехала на Дашу в раздевалке. Та рассказала правду. Расстроенная Света напала на соперницу с электрошокером, рассказала обо всем Павлу и поругалась с Никитой.

В новой серии Павел делает сюрприз любимой и приглашает в отель группу Uma2rmaN.

Создатели сериала рассказали, что работать с братьями Крестовскими из Uma2rmaN было не просто. Хотя музыканты уже имеют опыт работы в кино и сериалах, им непросто пришлось на съемочной площадке. Так как артисты не могли запомнить реплики других героев. И братьям подсказывали. Зато в конце серии прозвучит песня от известной группы.

Фото: Кадры из сериала

Видео: Промо сериала