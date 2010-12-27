Очевидец: на перекрестке Искровского и Дыбенко сбили пешехода

В Невском районе возле остановки лежит бездыханное тело мужчины, накрытое простыней. Выясняют детали происшествия.

Сегодня днем, 10 февраля, на пересечении улицы Дыбенко и Искровского проспекта умер мужчина. Около 16:00 женщина поделилась фотографией погибшего в группе вконтакте. Она утверждает, что мужчину насмерть сбил автомобиль на зебре.

Однако некоторые подписчики уверены, что очевидица ошибается. Они сообщают, что труп лежит на перекрестке с 12:30. Предположительно, это пожилой мужчина, которому стало плохо рядом с остановкой. На кадрах можно заметить, что на месте происшествия пока нет никаких спасательных служб. В ближайшем будущем выяснят обстоятельства трагедии.

Ранее мы сообщали, что на Гагарина легковушка задавила пешехода.

Фотографи: группа вконтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"