На Гагарина легковушка задавила пешехода

В Московском районе мужчина перебегал проезжую часть вне зебры и угодил под колеса автомобиля. На месте ДТП работают спасательные службы.

Сегодня днем, 10 февраля, возле дома №18 по проспекту Гагарина задавили пешехода. Мужчина угодил под колеса легковушки, когда пересекал проезжую часть. Очевидцы происшествия сообщают, что пострадавший перебегал дорогу вне зебры. Вероятно, водитель автомобиля либо не заметил пешехода, либо не успел притормозить. Свидетели ДТП в срочном порядке вызвали спасательные службы.

На место аварии прибыли сотрудники дорожной полиции, бригада скорой помощи и МСЧ. Пострадавшему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Очевидцы ДТП также отмечают, что мужчина жив. По какой причине потерпевший не добежал до пешеходного перехода 200 – 400 метров, предстоит выяснить правоохранителям.

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Фотографии: группа вконтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"