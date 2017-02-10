Видео из Ставрополя: фура протаранила большегруз

На трассе около Минеральных Вод столкнулись два грузовика. Кабина одной из фур полностью вмята. На месте аварии работают спасатели.

Сегодня утром, 10 февраля, на автодороге "Кавказ" фура протаранила большегруз. Инцидент произошел в районе Минеральных Вод около 08:05. В сети появилось видео жуткого столкновения.

На кадрах можно заметить, что кабина одного из грузовиков буквально вмята от удара. Вероятно, водитель синей фуры, на которой виднеется логотип сети продуктовых магазинов "Пятерочка", на большой скорости влетел сзади в впереди идущий длинномер. У серого транспортного средства на кузове присутствуют повреждения.

Очевидцы происшествия в срочном порядке вызвали спасательные службы. На месте аварии уже работают сотрудники дорожной полиции и бригада скорой помощи. Серьезные травмы получил водитель синего большегруза. В данный момент о его состоянии сведений нет. Также сейчас устанавливаются детали ДТП. По какой причине произошло столкновение фур, предстоит выяснить правоохранителям.

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Видео: youtube, Блокнот Ставрополь