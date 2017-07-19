Курортный сбор в России: как и где его будут взымать?

В среду, 19 июля, Государственная дума в третьем чтении приняла закон о курортном сборе в России. Что это такое и где его будут собирать? Об этом в материале Piter.tv.

Закон у курортном сборе приняли в третьем чтении в среду, 19 июля, депутаты Государственной думы. Теперь в четырех регионах страны с отдыхающих будут взымать плату за каждый день пребывания. Сейчас материалы направили на одобрение в Совет Федерации и президенту.

Правительство отмечает, что курортный сбор будет введен в экспериментальном режиме. В случаи одобрения всеми инстанциями он будет действовать до 2022 года в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Величина сбора может варьироваться в зависимости от места и сезона. При этом плата не может превышать 100 рублей.



ЧТО ТАКОЕ КУРОРТНЫЙ СБОР



Закон о курортном сборе предусматривает сбор с туристов, приезжающих на российский курорт, определенной фиксированной платы. Собранные налоги пойдут в региональный бюджет. Планируется, что их будут тратить на улучшение курортной инфраструктуры, зон отдыха и разных объектов культурного, спортивного и лечебного значения.

Устанавливать размер платы будут региональные власти. Во втором чтении Госдума установила, что в 2018 году сборы составят минимальные 50 рублей. А в 2019 и 2022 годах размер налога должен повыситься до 100 рублей. При этом регион может уменьшить налог до нуля, если, по мнению властей, отталкивает туристов.

Решение о размере налога до 1 декабря 2017 года примут власти Крыма, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского края. Если закон пройдет Совет Федерации и президента, то начнет действовать уже 1 мая 2018 года. Эксперимент закончится 31 декабря 2022 года.

Глава Крыма Сергей Аксенов высказал сомнения, что властям удастся отделить туристов от проживающих в регионе. А губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сказал MK.RU, что размер сбора должен изменяться в городах региона. Так как Сочи и Темрюкского района это должны быть разные суммы.



КТО БУДЕТ ВЗЫМАТЬ КУРОРТНЫЙ СБОР



Предполагается, что курортный сбор будут собирать гостиницы, парки развлечений. Полученные деньги они будут передавать в специальные фонды. Но в Госдуме заметили, что контролировать выплаты при такой схеме будет тяжело. Также был вариант о включении налога в стоимость услуг. Но решение остается за региональными властями.

Фонды развития курортной инфраструктуры создадут в регионах, участвующих в эксперименте. Они будут принимать налоги. Предполагается. Что в первый год 70% средств пустят на развитие муниципалитета, а в последующие года на эти нужду пустят уже 100% налогов.

Взымать налог будут со всех совершеннолетних отдыхающих, которые находятся в регионе больше суток. Исключения могут сделать только для льготных категорий граждан. Контролем за сборами займутся органы самоуправления и налоговая служба. А процесс распределения полученных средств будут отслеживать общественные советы.

По прогнозам специалистов, Крым за четыре года действия сбора может собрать до 16,4 миллиарда рублей, Краснодарский край – 8,3 миллиарда, Ставропольский край – 2 миллиарда.

Сначала в законе было прописано обязательное взимание налога со всех туристов, отдыхающих в регионе. Но позже оттуда исключили частный сектор, так как отслеживать отдыхающих в частных владениях достаточно сложно.

Туроператоры при этом предсказывают, что большинство отдыхающих уйдет в подполье. Генеральный директор Национальной туристической компании "Интурист" Виктор Тополкараев рассказал РБК, что люди в целях экономии будут снимать койки у бабушек, а не покупать туры у операторов.



КУРОРТНЫЙ СБОР ЗАГРАНИЦЕЙ



Во многих иностранных городах действует похожий налог. Так в Нью-Йорке вы доплатите 13,25% от стоимости номера плюс 2% за ночь. Такие же платы есть в Вене (3,2%), Амстердаме (5%), Берлине (5%), Праге (15 крон в день), Лиссабоне (евро в сутки) и многих других городах.

Директор по связям с общественностью компании "Tez Tour Россия" Лариса Аханова прокомментировала РБК, введение курортного сбора. Она отмечает, что туристы готовы отказаться от путевки из-за разницы цены в тысячу рублей. Тенденции к экономии у россиян заставят их отказаться от отечественных курортов в пользу иностранных. Тем более, что Турция снова доступна для туристов. Курортный сбор для семьи из нескольких человек может влететь в копеечку.

Фото: открытые источники

Видео: Piter.tv