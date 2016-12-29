Благотворительный концерт в Филармонии "Желтые звезды"

Чулпан Хаматова, Полина Осетинская, Александр Кулицкий, Юлиан Милкис и Владимир Альтшулер исполнят музыкальные и прозаические произведение в честь Международного дня памяти жертв Холокоста.

Со сцены Большого зала Филармонии будут доноситься звуки скрипки, фортепиано и кларнета, а Чулпан Хаматова прочитает отрывки из дневника узницы концлагеря. В программе Чайковский, Шостакович и Гии Канчели.