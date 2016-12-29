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Благотворительный концерт в Филармонии "Желтые звезды"
Сегодня, 20:00
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Ustsova
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Благотворительный концерт в Филармонии "Желтые звезды"

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Чулпан Хаматова, Полина Осетинская, Александр Кулицкий, Юлиан Милкис и Владимир Альтшулер исполнят музыкальные и прозаические произведение в честь Международного дня памяти жертв Холокоста.

Со сцены Большого зала Филармонии будут доноситься звуки скрипки, фортепиано и кларнета, а Чулпан Хаматова прочитает отрывки из дневника узницы концлагеря. В программе Чайковский, Шостакович и Гии Канчели. 

 

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Категории: Концерты

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