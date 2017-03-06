Hi_news: современные гаджеты для жителей мегаполисов

Всем привет. В эфире Hi_news. Новости о науке и новых технологиях. Как вы думаете, без чего не может обойтись ни один современный житель мегаполиса? Ответ прост. Без телефона, наушников и фотоаппарата. Эти устройства сопровождают нас всегда и везде. Именно поэтому разработчики стараются модернизировать уже привычные нам гаджеты. Сегодня расскажу о самых удивительных преобразованиях последнего времени.

Согласитесь, с музыкой живется намного легче и веселее. Она спасает от стрессов, отвлекает и расслабляет. Но зачастую, люди попадают в неприятные ситуации из-за громко звучащей мелодии в наушниках. Об этом задумалась компания Aftershokz и в кратчайшие сроки решила проблему, выпустив "костные" наушники.

Не пугайтесь слова "костные". Этот оригинальный гаджет передает звук одновременно и через барабанные перепонки, и через кости черепа. Наушники Bluez 2S располагаются чуть ниже виска и плотно прижимаются к скулам, при этом, уши пользователя остаются открытыми. Это позволит ему слышать все, что его окружает. Раньше технология костной проводимости применялась только в военных целях, а также в шпионских приспособлениях, теперь доступна всем желающим.Все дело в костной ткани. Звуковая волна воздействует не на барабанную перепонку, а напрямую через кости скул на внутреннее ухо. Звучание почти не меняется, внешние звуки воспринимаются без помех.

Благодаря функции Bluetooth, а также наличию удобных кнопок управления на корпусе наушниками очень удобно пользоваться. А встроенный микрофон позволит быстро отвечать на звонки. При использовании наушников вначале могут возникнуть необычные ощущения. Человеку потребуется время, чтобы привыкнуть к данной модели. Стоит отметить, небольшой минус у гарнитуры есть: нельзя включать слишком громкую музыку – её слышат и окружающие. Да и в шумном месте, например, в метро, такие наушники не совсем подходят, так как звук окружающей обстановки может заглушать воспроизводимую музыку в гарнитуре. Но в целом я ставлю компании Aftershokz 5 за новинку.

Всем поклонникам шпионских фильмов посвящается. Стартап корейской компании собирает средства на "умный" ремешок Sgnl, который позволяет отвечать на звонки, просто приложив палец к уху. Телефон, конечно, он не заменит, но значительно упростит жизнь жителя ритмичного мегаполиса. Умный ремешок позволит вам принимать звонки и разговаривать, не используя телефон и другие дополнительные устройства. Sgnl можно использовать с обычными наручными часами и их "умными" собратьями от Apple и Samsung.

Во время разговора через ремешок звук передается прямо в ухо в виде вибрации, таким образом, никто из посторонних не будет слышать собеседника. Кроме передачи звука в Sgnl поддерживаются уведомления со смартфона, а встроенный фитнес-трекер отслеживает физическую активность владельца. В режиме ожидания он продержится до 7 дней, а в режиме разговора — 4 часа. Разработчики заверили, что вставать в очередь за браслетом можно будет уже в феврале этого года. Посмотрим, сдержат ли они слово!

Компания Polaroid, которой в этом году исполняется 70 лет, не перестает удивлять современную молодежь новыми разработками. Фотоаппарат, которым пользовались ещё наши родители, стал ещё более стильным, компактным, а фотографии ярче и быстрее.

Новая камера получила название Polaroid Pop. Миниатюрная модель с массой функций теперь фотографирует и печатает в два раза быстрее. Новинка оснащена 20-мегапиксельной камерой, двойной светодиодной вспышкой и системой стабилизации изображения. Новость для любителей делать десятки фотографий за раз. Для вас разработчики вставили сенсорный дисплей, который позволят листать фотки и печатать лишь выбранные вами снимки.

Хранится фотографии будут на карте microSD, вместимость которой может достигать 128 Гбайт. А любителям снимать ролики, придётся по душе функция видео в качестве Full HD. Предусмотрели адаптеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth. Пользователи смогут установить на смартфон сопутствующее приложение Polaroid Print App, доступное для операционных систем Android и iOS. В продаже фотокамера появится не раньше конца 2017 года. Стоимость пока не озвучивалась.

Не этом все. Следите за техническими тенденциями и оставайтесь в курсе Hi_news.

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