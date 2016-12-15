Халк приехал в Петербург на последний матч Кубка конфедераций

Бывший зенитовец заявил, что приехал болеть за Чили.

Экс-игрок петербургского "Зенита" бразилец Халк приехал в Северную столицу на финальный матч Кубка конфедераций. О том, что Халк прилетел в город на Неве, стало известно из его "Инстаграма". Бразилец выложил довольную фотографию из ресторана, а на геолокации стояла отметка "St.Petersburg". Подпись под фото гласила "I love this city Saint Petersburg".

Фанаты футболиста сразу стали обсуждать фотографию и пришли к выводу, что бразилец именно сейчас в городе, соответственно, не посетить матч он не сможет.

Как сообщают СМИ, бывший игрок "Зенита" специально прибыл в Петербург на Кубок конфедераций, чтобы поболеть за сборную Чили, которая сегодня, 2 июля, сыграет с командой Германии в финальном матче турнира. Он пройдет на стадионе "Санкт-Петербург Арена" в 21:00.

Фото: instagram.com/hulkparaiba